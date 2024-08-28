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Байден одобрил строительство пирса в Газе

Байден одобрил строительство пирса в Газе, несмотря на серьезные предупреждения

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден дал зеленый свет на строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предостережения о возможных проблемах из-за сильных волн и возражения некоторых чиновников. Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, президента предупреждали, что этот проект может отвлечь внимание от усилий по принуждению Израиля открыть дополнительные сухопутные маршруты в регион. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора США.

В марте, на фоне ухудшения гуманитарной ситуации, Байден анонсировал создание системы морской доставки помощи в Газу. Пирс проработал лишь полторы недели в мае, после чего был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Ожидается, что проект обошелся американским налогоплательщикам в около 300 миллионов долларов.

В июле советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о намерении США свернуть операцию по доставке гуманитарной помощи через этот пирс.

Как пишет издание, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) выразили беспокойство, что внимание администрации Байдена к плавучему пирсу подрывает их усилия по расширению наземных маршрутов. Кроме того, непогода с самого начала создания пирса стала серьезной проблемой.

Несмотря на то что USAID является ведущим агентством в области гуманитарной помощи в секторе Газа, оно имело «ограниченный контроль» над решениями о использовании пирса, его расположении и обеспечении безопасности.

Ранее израильские армия окружила больницы в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан.

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