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Американский политолог назвал «шуткой» заявления, что F-16 помогут Украине победить

Миршаймер: Путин понимает, что никакое западное оружие не поможет Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент России Владимир Путин понимает, что никакое западное вооружение, поставленное Украине, не окажет влияние на ход боевых действий. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (поставленные Украине союзниками — «Газета.Ru») могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает», — считает политолог.

По его мнению, Путин в этой ситуации может не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий, а шаг за шагом двигаться к достижению своих целей.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что осенью покажет президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта. Нападение на Курскую область является первой частью этого плана, отметил он.

Зеленский пообещал пригласить РФ на второй саммит мира и подчеркнул, что все закончится диалогом. В Москве уже заявили, что «надо садиться за стол переговоров», но без «бумажек под названием «формула Зеленского».

Ранее Politico узнала о планах Киева представить США список целей в России.

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