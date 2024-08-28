Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области и в Законодательное собрание Севастополя стартует 28 августа и продлится до 5 сентября. Об этом сообщает »Интерфакс».

Избирательная комиссия Курской области объявила о начале досрочного голосования для выборов главы региона с 28 августа. Избиратели смогут отдать свои голоса как на избирательных участках, так и на дому.

В свою очередь, Севастопольская городская избирательная комиссия также утвердила проведение досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание города в тот же период.

«В рамках досрочного голосования будут использоваться две из четырех предусмотренных форм, утвержденных ЦИК России: голосование в помещении для голосования и вне его», - сообщила «Интерфаксу» председатель Севастопольского избиркома Нина Фаустова.

Центризбирком России 14 августа издал постановление, разрешающее проводить досрочное голосование с 28 августа в восьми приграничных регионах страны: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.

В этом постановлении предусмотрены меры безопасности для организации голосования и подсчета голосов.

В Единый день голосования 8 сентября ожидается более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Намечены выборы различного уровня, включая прямые выборы губернаторов в 21 регионе РФ и выборы депутатов Мосгордумы.

Ранее большинство граждан Германии выступили за проведение досрочных выборов у себя.