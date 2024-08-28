Великобритания и Германия рассчитывают заключить оборонное соглашение к концу года

Лондон и Берлин рассчитывают осенью нынешнего года завершить переговоры о заключении соглашения об углубленном оборонном сотрудничестве. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщает ТАСС.

В заявлении канцелярии говорится, что новый договор между Британией и ФРГ станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Лондона с Европой. Он будет основываться на оборонном соглашении, по которому в настоящее время между двумя странами ведутся переговоры. Ожидается, что соглашение будет заключено осенью.

До этого Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала власти Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus на фоне получения Киевом американских истребителей F-16.

12 июля сообщалось, что лидеры 24 стран НАТО подписали «Украинский договор» для ускорения помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Германии не поддержали идею Макрона об отправке инструкторов на Украину.