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В Венесуэле произошли масштабные перестановки в правительстве

Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве Венесуэлы

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Miraflores Palace/Reuters

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве страны, коснувшиеся половины министерств. Об этом сообщает государственный телеканал Venezolana de Television.

Президент утвердил Делси Родригес в должности вице-президента страны. Также она возглавит министерство нефтяной промышленности. Первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Дьосдадо Кабельо станет вице-президентом по вопросам политической независимости, безопасности и мира и министром внутренних дел. Губернатор штата Миранда Эктор Родригес назначен вице-президентом по вопросам развития территориального социализма.

Министром промышленности и национального производства станет экс-глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA Педро Тельечеа. PDVSA возглавит нынешний вице-президент компании Эктор Обрегон.

Остались на своих должностях действующие министры: обороны Владимир Падрино Лопес, иностранных дел Иван Хиль Пинто, связи и информации Фредди Ньаньес.

До этого Верховный суд Венесуэлы признал победу Мадуро на выборах.

Ранее Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле.

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