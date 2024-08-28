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Трамп отреагировал на новое обвинительное заключение против него

Трамп счел новое обвинение попыткой отвлечь внимание от неудач Харрис

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Jay Paul/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что новое обвинительное заключение против него является попыткой отвлечь внимание от катастроф, которые навлекла на Соединенные Штаты действующая администрация. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Это всего лишь попытка вмешаться в выборы и отвлечь американский народ от катастроф, которые (вице-президент США. — «Газета.Ru») Камала Харрис навлекла на нашу страну», — написал политик.

По его словам, речь идет о вторжении нелегальных мигрантов через границу США, преступности мигрантов, безудержной инфляции, угрозе третьей мировой войны.

До этого в суд Вашингтона было передано новое обвинительное заключение в отношении Трампа. В обвинительном заключении утверждается, что Трамп, несмотря на проигрыш на выборах, намеревался остаться у власти. Для этого политик после выборов более двух месяцев распространял ложь о том, что результат голосования был мошенническим, а на самом деле он победил.

В настоящее время в суде Вашингтона уже рассматривается аналогичное дело. В его рамках Трампу предъявили те же обвинения.

Ранее Трамп назвал Харрис «злобной и тупой».

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