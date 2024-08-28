В американский суд поступило очередное обвинение против экс-президента США

В суд Вашингтона передано новое обвинительное заключение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на специального прокурора Джека Смита сообщает РИА Новости.

В обвинительном заключении утверждается, что Трамп, несмотря на проигрыш на выборах, намеревался остаться у власти. Для этого экс-президент после выборов более двух месяцев распространял ложь о том, что результат голосования был мошенническим, а на самом деле он победил.

В настоящее время в суде Вашингтона уже рассматривается аналогичное дело. В его рамках Трампу предъявили те же обвинения.