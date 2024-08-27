СМИ: Дуров говорил полиции, что прилетел на ужин с Макроном

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, сообщил полиции, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом пишет журнал Le Canard enchaîné в соцети X.

«Павел Дуров, руководитель Telegram, сообщил полицейским, которые задержали его, когда он вышел из самолета, что его ждал ужин с Макроном», — пишет издание.

Эту информацию опровергли в Елисейском дворце, отметив, что в тот вечер глава государства был в Ле-Туке.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать арест Дурова в своих целях.