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Трамп согласовал дату дебатов с Харрис

Трамп заявил, что дебаты с Харрис состоятся 10 сентября

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Jonathan Drake, Rebecca Cook/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября.

Трамп подчеркнул, что достиг договоренностей с «радикально левыми демократами о дебатах с товарищем» Харрис. Он добавил, что их будут транслировать «ABC фейк News» 10 сентября. При этом экс-президент назвал телеканал «самым грязным и нечестным».

Кандидат в президенты США добавил, что участники дебатов будут стоять, им запрещено приносить записи или шпаргалки, а телеканал заверил, что полемика будет честной и равной, стороны не получат вопросы заранее.

До этого источники утверждали, что дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и вице-президента Штатов Камалы Харрис, которые запланировали на 10 сентября, могут быть отменены из-за разногласий о правилах работы микрофона во время дискуссии.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее раскрыли причины нежелания Камалы Харрис дебатировать с Дональдом Трампом.

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