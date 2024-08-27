Мишустин сменил замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Пугачева Павла Сергеевича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.

Еще одним распоряжением Мишустин назначил на должность заместителя министра здравоохранения России на Ванькова Вадима Валерьевича.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

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