Медведев предложил Франции арестовать Цукерберга

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что французским властям следует задержать не только основателя Telegram Павла Дурова, но и основателя Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга за деятельность соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в Facebook происходит то же самое, что и в Telegram, в чем обвиняют соцсеть.

До этого Медведев заявил, что задержание основателя Telegram во Франции является политическим делом, несмотря на заявления президента республики Эммануэля Макрона.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

В прокуратуре Парижа рассказали, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

26 августа ситуацию прокомментировал Макрон. Он подчеркнул, что задержание бизнесмена «ни в коем случае не политическое решение» и призвал дождаться судебного вердикта по делу.

Ранее Медведев заявил, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего.