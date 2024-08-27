Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев предложил Франции арестовать Цукерберга

Медведев предложил властям Франции арестовать Цукерберга вместе с Дуровым

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что французским властям следует задержать не только основателя Telegram Павла Дурова, но и основателя Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга за деятельность соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в Facebook происходит то же самое, что и в Telegram, в чем обвиняют соцсеть.

До этого Медведев заявил, что задержание основателя Telegram во Франции является политическим делом, несмотря на заявления президента республики Эммануэля Макрона.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

В прокуратуре Парижа рассказали, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

26 августа ситуацию прокомментировал Макрон. Он подчеркнул, что задержание бизнесмена «ни в коем случае не политическое решение» и призвал дождаться судебного вердикта по делу.

Ранее Медведев заявил, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего.

Все новости на тему:
Арест Павла Дурова во Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами