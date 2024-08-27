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На Украине заговорили о принципе «воюй или работай»

Премьер Шмыгаль: кабмин Украины предлагает ввести принцип «воюй или работай»

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Thomas Imo/Global Look Press

Из-за критического дефицита бюджета правительство Украины предлагает ввести в стране принцип «воюй или работай». Об этом глава кабмина Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль пояснил, что эти меры будут способствовать выведению рынка труда из тени и заявил, что на Украине «не может быть стоящих в стороне людей».

«Они должны либо воевать, либо делать все, чтобы обеспечить воюющих», — написал Шмыгаль.

По словам главы правительства, для поддержки военных Украина должна иметь не менее 10 миллионов рабочих мест, в то время как официально их менее 8 миллионов.

27 августа Шмыгаль заявил, что в 2025 году Украине потребуется изыскать дополнительные $15 млрд ради покрытия дефицита бюджета страны. Киев рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран G7. Кроме того, премьер сообщил, что правительство рассматривает в качестве источников для пополнения бюджета наращивание внутренних займов, увеличение налога на прибыль банков и расширение базы для военного сбора.

Ранее Зеленский заявил о нехватке у Украины денег на производство собственного оружия.

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