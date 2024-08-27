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Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине

Зеленский: предложения Китая — не план, а политическое заявление

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, который был предложен Китаем в 2023 году. Интервью с политиком публикует бразильская газета О Globo.

Зеленский рассказал, что во время недавнего визита в Киев премьер-министра Индии Нарендра Моди тот спросил у него об оценке китайского плана урегулирования конфликта. В ответ президент Украины заявил, что «это не план, а просто политическое заявление», существующее только на бумаге.

«Я понимаю, только конкретные и честные предложения», — сказал Зеленский.

24 февраля 2023 года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами. Китайская концепция не затронула гарантии безопасности для Москвы и Киева и варианты решения территориальных споров.

Подробнее об этом — в материале «Газеты. Ru».

Ранее в Китае рассказали, кто стоит за украинским кризисом.

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