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Советник офиса Нетаньяху рассказал, когда делегация Израиля поедет в Доху

Гендельман: делегация Израиля планирует отправиться в Доху на переговоры 28 августа

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Shutterstock

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что израильская делегация планирует направиться в Катар в среду, 28 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, делегация планирует в Дохе продолжить переговоры с посредниками по сделке о освобождении заложников, которые были захвачены боевиками ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении в ходе специальной операции в секторе Газа заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС.

Накануне глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в спор с членами израильской делегации, которые ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. По данным Reuters, израильский премьер отказался идти на уступки в вопросе контроля армии над отделяющим палестинский анклав от Египта Филадельфийским коридором.

25 августа, в Каире состоялся новый раунд переговоров о прекращении огня и освобождении заложников с участием посредников. Делегация ХАМАС встретилась с ними, ознакомилась с результатами обсуждений и потребовала вернуться к прежним условиям. Новые требования Израиля касались освобождения палестинских заключенных и контроля ЦАХАЛ над частью сектора Газа.

Ранее власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС.

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