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Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть российское общество

Шойгу: Запад усилил попытки расколоть российское общество

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу утверждает, что Запад усилил попытки расколоть российское общество. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Запад пытается сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространить идеи сепаратизма, экстремизма, а также радикальных религиозных идеологий.

Шойгу считает, что государства Запада в попытках удержать доминирование в мире навязывают другим странам свой порядок.

Секретарь Совбеза утверждает, что на фоне российско-украинского конфликта на Западе «особый импульс получила русофобия и истерия по  поводу истории России».

До этого политолог Александр Асафов заявил, что оппоненты России «всеми возможными инструментами пытаются создать точки раскола». Однако единство народов России является одной из традиционных ценностей.

Эта ценность разделяется представителями всех традиционных конфессий России, подчеркнул эксперт.

Ранее в России пожаловались на «антирусский нацизм» на Западе.

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