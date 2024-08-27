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Зеленский предположил, что Польша не сбивает ракеты на западе Украины из-за НАТО

Зеленский: Польша не станет сбивать российские ракеты без поддержки НАТО

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без поддержки этого решения со стороны других стран НАТО.

Говоря о том, почему Польша не сбивает ракеты над Украиной, в частности те, которые летят в сторону Варшавы, глава государства предположил, что для принятия такого решения нужна поддержка нескольких стран и руководство Польши не берут на себя ответственность принимать его в одиночку.

«Она (Польша. — «Газета.Ru») хочет поддержку других стран в НАТО», — сказал Зеленский.

26 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна пребывает в состоянии гибридной войны. В качестве подтверждения этого заместитель министра обороны указал на ситуацию на границе с Белоруссией и иностранные метеозонды, которые залетают на территорию Польши. Томчик заявил, что метеозонды являются чрезвычайно дешевым инструментом, который может очень легко повлиять на всю Польшу. Запуск зондов, по мнению чиновника, должен вызвать дискуссии и разногласия в польском обществе, чтобы поляки не верили в свое государство.

Ранее армия Польши прокомментировала массированный удар ВС РФ по Украине.

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