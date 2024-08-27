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Медведев рассказал, что будет делать Россия после окончания активной части СВО

Медведев: после завершения СВО России придется много лет выпускать оружие

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Екатерина Штукина/РИА Новости

После завершения активной части специальной военной операции России придется много лет выпускать оружие в значительных объемах, как это делали в СССР. Об этом заявил лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, слова которого передает ТАСС.

По его словам, Россия в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений. Как отметил Медведев, сейчас с поставками все благополучно.

6 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что Россия закончит военную спецоперацию на Украине победой уже в этом году. Он отметил, что по информации, которая доходит до него из зоны спецоперации, российские военные «заходят» на стратегически важный объект.

Ранее министр обороны РФ поручил улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой.

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Операция на Украине
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