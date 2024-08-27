Медведев назвал арест Дурова во Франции политическим делом

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом, несмотря на заявления президента республики Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Это политическая история. Как бы ни говорил их там Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда», — заявил Медведев.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

В прокуратуре Парижа рассказали, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

26 августа ситуацию прокомментировал Макрон. Он подчеркнул, что задержание бизнесмена «ни в коем случае не политическое решение» и призвал дождаться судебного вердикта по делу.

Ранее Медведев заявил, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего.