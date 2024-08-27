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Медведев заявил, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего

Медведев: YouTube ведет себя некрасиво, зачищая российские ресурсы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Американский видеохостинг YouTube ведет себя некрасиво, полностью зачищая российские ресурсы, а врагов России продвигает, заявил лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

Российский политик подчеркнул, что в ограничительных мерах против YouTube нет ничего хорошего, но, когда действия платформы носят откровенно враждебный характер, это недопустимо.

До этого аналитики выяснили, что замедление работы YouTube вызвало интерес россиян к отечественным и менее популярным иностранным сервисам. Так, с 1 августа резко возросло число поисковых запросов с названием китайского видеосервиса Bilibil. Количество поисковых запросов к американскому видеохостингу Vimeo за тот же период выросло вдвое. Кроме того, значительно увеличились поисковые запросы с упоминанием Rutube – их число возросло в три раза.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что российские власти приняли решение о замедлении видеохостинга YouTube. На этом фоне суточные установки приложения «VK видео» выросли до 250 тысяч.

Ранее эксперт рассказал, как замедление YouTube отразится на доходах российских артистов.

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