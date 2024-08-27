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Столтенберг созовет заседание совета Украина — НАТО

Reuters: Столтенберг 28 августа созовет заседание совета Украина — НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 28 августа созовет заседание совета УкраинаНАТО, которое запросил Киев. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Встреча пройдет на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет брифинг для союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях», — приводит агентство слова представителя альянса.

До этого глава министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми назвал необратимым вступление Украины в НАТО. По его словам, она «занимает достойное место в европейской архитектуре безопасности».

При этом эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что представители НАТО понимают, что Украина на текущий момент не может вступить в альянс. Из-за этого, считает политолог, никто не называет точные сроки интеграции страны в объединение.

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о войне России и НАТО.

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