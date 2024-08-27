Столтенберг созовет заседание совета Украина — НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 28 августа созовет заседание совета Украина — НАТО, которое запросил Киев. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Встреча пройдет на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет брифинг для союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях», — приводит агентство слова представителя альянса.

До этого глава министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми назвал необратимым вступление Украины в НАТО. По его словам, она «занимает достойное место в европейской архитектуре безопасности».

При этом эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что представители НАТО понимают, что Украина на текущий момент не может вступить в альянс. Из-за этого, считает политолог, никто не называет точные сроки интеграции страны в объединение.

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