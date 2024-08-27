В Грузии назначили дату проведения парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила дату парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Зурабишвили подписала указ о назначении парламентских выборов в Грузии на 26 октября 2024 года.

Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней. Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября, отмечается в публикации.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что предание суду партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» может повлечь лишение депутатских мандатов ее членов.

Глава грузинского кабмина также отверг возможную критику Запада в случае появления в стране однопартийного парламента.

В этой связи он указал, что «молдавский парламент практически является однопартийным, однако все его приветствуют».

Накануне стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена объявить партию «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.

Ранее в Грузии объявили о завершении эпохи внешнего управления страной.