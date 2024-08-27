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Генпрокурор Украины пригрозил объявить сбежавшего депутата Рады в международный розыск

Сбежавший из Украины депутат Дмитрук может быть объявлен в международный розыск

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РИА Новости

Если сбежавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук не явится самостоятельно, его объявят в международный розыск. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Костин, сообщает РБК-Украина.

Костин также заявил, что уголовное дело о бегстве нардепа было открыто сразу после того, как украинским властям стало известно о том, что он нелегально пересек границу и выехал за пределы страны.

О бегстве парламентария стало известно 26 августа. По данным издания «Украинская правда», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Помимо незаконного пресечения границы на Украине Дмитрука обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. Сам он назвал эти обвинения «абсолютно выдуманной историей» и связал их с «охотой на несогласных». О Дмитруке, в частности, известно, что он выступал против принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви.

Ранее Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи, также находящейся в Европе.

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