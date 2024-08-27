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Лавров рассказал, как Украина могла сохранить границы 1991 года

Лавров: Украина имела шанс сохранить границы 1991 года, но он был упущен

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МИД РФ/РИА Новости

Украина могла бы сохраниться в границах 1991 года, если бы в 2014 году в стране было выполнено соглашение о создании правительства национального единства, заключенное под гарантии западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК.

Речь идет о соглашении, подписанном в феврале 2014 года между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции. Оно предусматривало урегулирование политического кризиса, возникшего после «евромайдана», формирование «правительства национального доверия» и иные подобные меры. Подписи под ним поставили также представители Германии и Польши.

По словам Лаврова, «наутро эту честную договоренность нарушила оппозиция при подстрекательстве Соединенных Штатов и западных стран». После чего страны Запада признали результаты «этого кровавого антиконституционного госпереворота».

«Выполнили бы они ту договоренность, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, включая Крым», — сказал Лавров.

14 августа японский экс-дипломат Кадзухико Того рассказал, что нынешний президент США Джо Байден в 2014 году сыграл активную роль за кулисами «майдана». По его словам, действующий глава США «разбивал часть украинских политиков» и подстегивал народ к революции. Поэтому неудивительно, что уже через год после начала президентства Байдена на Украине вспыхнул конфликт.

Ранее суд в Киеве закрыл дело о разгоне «евромайдана».

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