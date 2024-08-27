Fox News: команда Харрис не готова отпустить ее одну в поездки и к журналистам

Команда вице-президента США и кандидата на пост президента Камалы Харрис недостаточно доверяет ей для регулярного общения с журналистами и поездок в одиночку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Команда не доверяет Камале Харрис в достаточной степени для регулярного общения… В ходе ее кампании не позволяют ей путешествовать в одиночку или выступать перед представителями СМИ», — заявила телеведущая.

Ее сравнили с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, который любит камеры и не избегает общения с журналистами.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.