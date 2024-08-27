Замглавы МИД РФ встретился с замгендиректора МАГАТЭ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с заместителем гендиректора — руководителем департамента гарантий секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В пресс-службе отметили, что Рябков и Апаро обсудили вопросы функционирования контрольного механизма агентства. В частности, в рамках разговора они затронули темы реформы системы гарантий.

Помимо этого, замглавы МИД и замгендиректора МАГАТЭ обменялись мнениями насчет «региональных нераспространенческих сюжетов», отметили в министерстве.

27 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. В ходе визита он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение на станцию.

По итогам посещения АЭС Гросси заявил, что станция работает в условиях, близких к нормальным. По его словам, он прошел по основным объектам станции, побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием, а также посетил хранилище отработанного ядерного топлива.

Ранее глава МАГАТЭ предупредил об опасности внешнего воздействия на Курскую АЭС.