Стали известны планы помощника Байдена по России во время визита в Китай

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время своего визита в Китай будет пытаться давить на Пекин с целью снизить уровень сотрудничества с Москвой. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей американских властей.

Как пишет газета, Салливан, вероятно, будет просить Китай сократить поддержку России.

В материале также отмечается, что подобные попытки, скорее всего, не принесут результата, так как Москва является для Пекина крупным партнером. Кроме того, оба государства «действуют в противовес» Вашингтону, указывает NYT.

До этого Reuters писал, что Джейк Салливан, прибывший с визитом в Китай, намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня.

Кроме того, он хочет расширить контакты между военными, что, как надеется Вашингтон, поможет предотвратить конфликты в определенных регионах, в том числе Тайваньском проливе.

Ранее в Китае сделали резкое заявление о санкциях перед визитом чиновника из США