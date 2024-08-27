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Глава МАГАТЭ анонсировал встречу с Зеленским

Гросси заявил, что на следующей неделе приедет в Киев и встретится с Зеленским

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе он приедет в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что главной темой разговора с украинским президентом будет возможность сохранения диалога агентства и Киева. По словам Гросси, каналы общения между сторонами должны оставаться открытыми.

Также глава агентства отметил, что у Украины и МАГАТЭ есть ряд вопросов, которые надо обсудить.

«Пойдет речь о ситуации на Запорожской АЭС. Пойдет речь о присутствии инспекторов МАГАТЭ на различных атомных объектах на территории Украины, с учетом того, что не так давно мы получили запрос от правительства Украины о расширении присутствия МАГАТЭ на этих объектах», — сказал Гросси.

27 августа Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской АЭС и начал знакомство с социальными объектами Курчатова, где находится станция. Глава МАГАТЭ отправится в одну из школ, где ему расскажут о переходе учеников на удаленный формат обучения.

Ранее Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС.

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