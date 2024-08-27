Верховный лидер Ирана назвал Дурова «несчастным пареньком»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил, что страна должна отстаивать верховенство закона в киберпространстве. Об этом он сказал на первом совещании с новым составом правительства, передает пресс-служба Хаменеи.

«В киберпространстве должен господствовать закон. Посмотрите на этого несчастного паренька - французы настолько крепко за него взялись, посадили его в тюрьму, угрожают, что приговорят к 20 годам заключения. Все потому, что нарушил верховенство их закона», — заявил он.

Отметим, что на территории Ирана заблокирован доступ к Telegram, X, YouTube, Netflix, а также Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал задержание Дурова.