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Зеленский прокомментировал задержание Дурова

Зеленский: задержание Дурова не повлияет на работу Telegram на Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам политика, задержание Дурова «пока что» никак не влияет на работу Telegram на территории Украины.

Он подчеркнул, что история с основателем мессенджера — это дело европейских стран.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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