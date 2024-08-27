В США предупредили о последствиях за пересечение красной линии России

Атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область США перешли грань в прокси-войне с Россией, и Москва этого не простит. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся», — сказал экс-аналитик.

Джонсон считает, что Россия применит против Соединенных Штатов их же методы, в частности, она может поставить оружие мексиканским наркокартелям.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.