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Захарова обвинила Францию в уничтожении свободы слова из-за дела Дурова

МИД: слова Макрона о деле Дурова показывают уничтожение Францией свободы слова

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о деле миллиардера, основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует уничтожение Парижем ранее декларировавшихся в стране ценностей и свободы слова. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», — написала она.

По ее мнению, власти Франции показывают не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, в том числе свободу слова.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Лукашенко заявил, что не осуждает арест Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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