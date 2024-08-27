Нарышкин: Россия хочет помешать попыткам совершить «цветную революцию» в Грузии

Россия стремится предотвратить попытки совершить «цветную революцию» в Грузии и, по этой причине, публикует информацию о враждебной деятельности Запада. Об этом ТАСС рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Тот факт, что СВР предавала гласности информацию, которую [мы] добывали и добываем о враждебной деятельности... Это мы делаем для того, чтобы внести свой вклад в предотвращение попыток проведения «цветной революции» в Грузии», — объяснил директор СВР.

26 августа пресс-бюро СВР сообщило, что Вашингтон крайне недоволен ситуацией в Грузии на фоне предстоящих парламентских выборов и готовит «цветную» революцию.

Кроме того, разведка заявила, что США планируют серьезно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». В частности, Вашингтон может ввести персональные санкции против верхушки партии, членов их семей, а также спонсоров.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года.

Ранее грузинский эксперт оценил данные СВР о планах США устроить в республике «майдан».