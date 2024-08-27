На Украине рассказали, где хотят провести следующий «саммит мира»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе форума с участием руководства страны заявил, что Киев хотел бы провести следующий «саммит мира» в одной из стран глобального Юга. Трансляция велась на YouTube.

«Мы хотим, и это было бы правильно, чтобы второй саммит состоялся в одной из стран глобального Юга», — поделился Ермак.

До этого президент Украины Владимир Зеленский посчитал Индию подходящим местом для проведения второго «саммита мира».

Как выяснили журналисты Hindustan Times, глава государства предложил провести следующую конференцию в Индии в ходе переговоров с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди.

19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что считает невозможной организацию мирных переговоров с Украиной после ее нападения на Курскую область.

Дипломат обратил внимание, что российский президент Владимир Путин четко обозначил свою позицию по диалогу Москвы и Киева.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.