Лавров назвал Telegram «по-настоящему защищенным» мессенджером

Платформа Telegram удобна и «по-настоящему защищена». Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, это уже доказано действиями французов», — сказал он.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Лавров оценил отношения между Францией и РФ на фоне задержания Дурова.