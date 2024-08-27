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Министры обороны ЕС обсудят использование российских активов для помощи Украине

Масрали: министры обороны ЕС обсудят использование прибыли от активов РФ

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Global Look Press

Министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить использование прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Масрали сообщает ТАСС.

Неформальный саммит министров пройдет 31 августа в Брюсселе.

По словам Масрали, участники встречи «рассмотрят прогресс в предоставлении военной помощи Украине», который будет включать «использование прибыли от замороженных активов России и кредит G7».

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

22 августа МИД России назвал «экономическим бандитизмом» использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Киеву. В ведомстве полагают, что и сама заморозка, и любые последующие действия с российскими средствами абсолютно незаконны.

Ранее в Киеве рассказали о потребностях во внешней помощи на 2025 год.

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