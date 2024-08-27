Рябков предупредил США о последствиях из-за причастности к нападению на Курскую область

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что последствия причастности Соединенных Штатов к нападению ВСУ на Курскую область могут быть для них более тяжелыми, чем были до этого. Он подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, о чем идет речь, передает «Интерфакс».

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, они наблюдаются. И американские коллеги знают, о чем мы ведем речь», — заявил Рябков.

По его словам, курс на эскалацию со стороны Вашингтона и Киева становится все более вызывающим. Как США, так и Украина полагают, что им все дозволено, указал дипломат. В связи с этим он предупредил, что «последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те которые они уже испытывают»

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина заранее не предупреждала США о нападении украинской армии на Курскую область. Она утверждала, что украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе якобы действовали совершенно самостоятельно.

22 августа официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что удары американскими вооружениями по Курской области не противоречат политике администрации.

Ранее в СВР оценили возможность переговоров с Украиной.