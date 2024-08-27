Лавров оценил отношения между Францией и РФ на фоне задержания Дурова

Позиция Франции по вопросу о свободе слова — это одна из причин, по которой в настоящее время отношения между Парижем и Москвой находятся в низшей точке своего развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Дипломата цитирует ТАСС.

«Отношения Москвы и Парижа находятся в низшей точке в том числе из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналистов», — высказался Лавров во время пресс-конференции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее в Кремле заявили о готовности помочь Дурову с защитой.