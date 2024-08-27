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Лавров напомнил, что у РФ есть доктрина об использовании ядерного оружия

Лавров: доктрина РФ об использовании ядерного оружия сейчас уточняется

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани напомнил, что у России есть доктрина об использовании ядерного оружия, которая в настоящее время уточняется. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — поделился российский министр.

По словам Лаврова, страны Запада «нарываются» на эскалацию конфликта с Россией и не намерены его избегать.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала говорил, что опыт специальной военной операции (СВО) показал недостаточность слишком общих формулировок в ядерной доктрине России. По его словам, игнорирование со стороны НАТО потенциала России «предопределяет необходимость все-таки повнятнее, почетче, поопределеннее сказать, что может произойти», если они будут продолжать в прежнем режиме.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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