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Финляндия не возражает против ударов западным оружием по территории РФ

Стубб: Финляндия не устанавливала ограничений на переданное Украине оружие

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Alina Smutko/Reuters

Финляндия не возражает против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил президент страны Александер Стубб на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале МИД республики.

Стубб заявил, что Финляндия не устанавливала ограничений на то, каким именно образом Украина станет использовать переданное ей оружие, если это делается «в оборонительных целях» и соответствует международному праву.

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа. Боевые действия еще продолжаются.

26 августа стало известно, что Россия направила запрос на проведение заседания Совета безопасности всемирной организации по поставкам западных вооружений украинской стороне. По словам постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, в ходе заседания будут затронуты «другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса».

Ранее Евросоюз признал, что является частью конфликта на Украине.

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