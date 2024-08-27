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Макрона обвинили в неуважении к французам и демократии

Кандидат в премьеры Касте обвинила Макрона в неуважении к французам и демократии

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Hannah Mckay/Reuters

Кандидат на пост премьер-министра Франции от «Нового народного фронта», которой Эммануэль Макрон отказал в назначении на должность, заявила, что «очень обеспокоена» тем, как сигнал президент посылает гражданам. Ее заявление приводит BFMTV.

Она подчеркнула, что почувствовала «гнев», когда Макрон отказал ей в назначении на должность премьера Франции. По ее словам, в глазах Макрона демократия ничего не значит, и это чрезвычайно опасно.

Касте напомнила, что левые силы заняли первое место на парламентских выборах, хотя и не получили абсолютного большинства.

«Мы имеем дело с президентом республики, который хочет быть президентом, премьер-министром и лидером партии одновременно. Институты не могут так работать... Это неуважение к французам и к демократии», – указала Касте.

До этого стало известно, что депутаты Национального собрания от левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) намерены инициировать процесс смещения Эммануэля Макрона с должности президента.

Ранее в Госдуме пригрозили«достать револьвер» из-за действий Макрона.

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