Песков: чистить переписки — полная глупость

Сотрудникам Кремля не давали рекомендаций чистить историю сообщений в мессенджере Telegram на фоне ареста Павла Дурова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». Он также заявил, что в АП РФ не пользуются никакими мессенджерами.

«Чистить переписки — это полная глупость. Второе — государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. И Telegram тоже. Поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем. Потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Поэтому естественно никто никого ничего чистить не призывает», — сказал Песков.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель, имеющий в том числе французское гражданство, прибыл в страну из Азербайджана.

В прокуратуре Парижа сообщили, что в деле, по которому задержали Дурова, содержатся обвинения в 12 преступлениях. Следователи уже допросили и отпустили 24-летнюю спутницу основателя Юлию Вавилову, а также его телохранителя.

Ранее стало известно о продлении срока задержания Дурова