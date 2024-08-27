Песков обвинил Украину в «нападении на христианство»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал закон Украины о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата «неприкрытым нападением» на христианство и свободу вероисповедания. Его слова передает ТАСС.

«Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедования, нападение на православную церковь, нападение на христианство», — сказал представитель Кремля.

25 августа папа Римский Франциск в ответ на запрет УПЦ выразил опасение за свободу верующих и заявил, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит запретить в стране все церкви, связанные с Московским патриархатом. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией.

Несмотря на то, что УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с Русской православной церковью, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал сатанизмом запрет УПЦ.