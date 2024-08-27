Французские следователи изъяли у спутницы Дурова все гаджеты

Французские следователи после допроса изъяли у 24-летней спутницы основателя Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой, а также его телохранителя телефоны и ноутбуки. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным издания, гаджеты отправили на экспертизу.

Источник добавил, что в настоящий момент связи с девушкой нет, с семьей Юлия пока не связывалась.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.