В Кремле заявили о готовности помочь Дурову с защитой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия готова оказать помощь в организации защиты создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции.

Песков выразил надежду, что Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей защиты.

«С учетом его (Дурова. — «Газета.Ru») российского гражданства, мы готовы оказать (в организации защиты. — «Газета.Ru»). Обвинения действительно предъявлены очень серьезные, они требуют серьезной доказательной базы», — отметил Песков.

Он добавил, что у задержания Дурова есть политические причины, которые накануне отрицал президент Франции Эммануэль Макрон.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.