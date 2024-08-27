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В Польше раскритиковали Зеленского за репрессии против православной церкви

Do Rzeczy: решение Зеленского запретить связанные с РПЦ организации — ошибка

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Gleb Garanich/Reuters

Запрет деятельности связанных с Русской православной церковью (РПЦ) организаций на Украине — это политическая и моральная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

Он считает, что после введения такого закона у Украины нет права называть себя защитником «западных ценностей», так как в стране нарушается фундаментальное право на свободу вероисповедания.

«Согласие на репрессии против Церкви означает, что Запад признает нарушение принципов, которые якобы неприкосновенны», — подчеркнул журналист.

В августе Зеленский обратился к Всеукраинскому совету церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с призывом поддержать проект против влияния России на церковь.

До этого депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф заявлял, что Украина не имеет право стать членом Евросоюза из-за угнетений церкви.

Ранее ряд депутатов заблокировали трибуну в Раде, требуя запретить УПЦ.

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