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Глава МИД Литвы не захотел оправдываться из-за скандала с виллой в Греции

Глава МИД Литвы Ландсбергис посчитал раздутым скандал с его виллой в Греции

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне скандала с приобретением виллы в Греции зимой 2022 года заявил, что считает ажиотаж вокруг этого события искусственно раздутым скандалом. Его слова приводит Delfi.

«Если бы кто-то, любое политическое лицо раздувало искусственный скандал о каком-то другом лице в политике, вы бы не позволили его осветить. Вы бы не позволили мне прокомментировать, вы бы не пошли, вы бы не напали на этого человека потому, что вы – критичны к политикам. Но когда ваши коллеги из другого СМИ делают то же самое, вы не пытаетесь быть критичными», — сказал Ландсбергис журналистам.

Он подчеркнул, что уже дал необходимые ответы на все вопросы, и ему больше нечего сказать по этому поводу.

До этого оппозиционные депутаты заподозрили министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в планировании побега из страны в 2022 году.

Парламентарии обратили внимание на скандал вокруг главы МИД, который разгорелся после того, как в СМИ рассказали о вилле в Греции, зарегистрированной на жену Ландсбергиса. Депутаты выяснили, что деньги за участок супруга министра перевела в феврале 2022 года. Отмечается, что сразу после публикации расследования Ландсбергис ушел в неоплачиваемый отпуск и вернется к работе только в сентябре.

Ранее в Литве призвали «сказать спасибо» Украине за желание бить по РФ.

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