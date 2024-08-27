Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение на Курскую АЭС. Фрагмент речи Гросси показал телеканал «Россия 24».

«Я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — обратился он к заместителю гендиректора по международной деятельности ГК «Росатом» Николаю Спасскому.

27 августа Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. На прошлой неделе МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. На фоне этого Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

В агентстве отметили, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.

Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. Его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

Ранее в Курчатове рассказали о защите города.