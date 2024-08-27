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Додон рассказал, что будет с Молдавией в случае победы Санду на президентских выборах

Додон: независимость Молдавии находится под угрозой из-за действий Санду

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон заявил, что независимость республики находится под угрозой. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Додона, если действующая президент Молдавии Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то республика может потерять свою независимость и стать колонией Запада.

«Конституционно мы независимы, но фактически страна сегодня руководима издалека, из западных канцелярий, а власть в Кишиневе является проводником воли западных кураторов и, в частности, власть ПДС является инструментом влияния со стороны одиозного клана Сорос», — поделился Додон.

Он указал на запланированный на октябрь референдум по внесению изменений в конституцию, необходимых для евроинтеграции. Для Молдавии существуют реальные риски потери формальной, конституционной независимости.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду отметил, что Берлин рассчитывает на присоединение Кишинева к европейскому объединению.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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