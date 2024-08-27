Бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон заявил, что независимость республики находится под угрозой. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Додона, если действующая президент Молдавии Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то республика может потерять свою независимость и стать колонией Запада.

«Конституционно мы независимы, но фактически страна сегодня руководима издалека, из западных канцелярий, а власть в Кишиневе является проводником воли западных кураторов и, в частности, власть ПДС является инструментом влияния со стороны одиозного клана Сорос», — поделился Додон.

Он указал на запланированный на октябрь референдум по внесению изменений в конституцию, необходимых для евроинтеграции. Для Молдавии существуют реальные риски потери формальной, конституционной независимости.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду отметил, что Берлин рассчитывает на присоединение Кишинева к европейскому объединению.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.