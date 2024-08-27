Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны цели помощника Байдена во время визита в Китай

Reuters: Салливан хочет снизить напряженность между США и КНР перед выборами

close
100%
Susan Walsh/AP

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, прибывший с визитом в Китай, намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня. Об этом пишет Reuters.

В материале отмечается, что помощник Байдена и глава МИД КНР Ван И проведут переговоры на фоне того, что две страны расходятся во мнениях по Ближнему Востоку и Украине, территориальным претензиям Китая от Тайваня до Южно-Китайского моря и в торговле.

Салливан хочет расширить контакты между военными, что, как надеется Вашингтон, поможет предотвратить конфликты в определенных регионах, в том числе Тайваньском проливе.

США также хотят, чтобы Китай предпринял больше действий у себя на родине для предотвращения разработки химических веществ, которые могут быть использованы для производства фентанила, а также и достигнуть договоренности о стандартах безопасности для искусственного интеллекта.

В свою очередь, Пекин в ходе визита в страну советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана планирует выразить Вашингтону озабоченность по вопросу Тайваня.

Ранее в Китае сделали сделали резкое заявление о санкциях перед визитом чиновника из США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами