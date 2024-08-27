В ЕС обеспокоились судьбой военных инструкторов в случае отправки на Украину

В Европейском союзе (ЕС) заявили о критической угрозе для иностранных военных инструкторов в случае их отправки на Украину. Об этом пишет Welt.

«В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет «критической», — говорится в тексте.

Welt ссылается на комментарий дипломатической службы ЕС, где отмечается, что ВС РФ могут добраться до любой точки на Украине при помощи баллистических ракет и БПЛА.

В материале также отмечается, что Москва может расценить солдат Евросоюза как активно участвующих в конфликте, что может привести к непредсказуемым последствиям.

До этого стало известно, что министры обороны и иностранных дел стран — членов Европейского союза на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки инструкторов на Украину. 27 августа аналогичный вопрос поднимут на заседании комитета по политике и безопасности регионального содружества. При этом ожидается, что окончательное решение будет принято «самое позднее» до ноября 2024 года.

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